Tlak na to, aby se změnilo rozdělování peněz mezi kraje, roste. Poté co se čtyři hejtmani spojili, aby poslali do sněmovny vlastní novelu zákona, chce téma ve vládní koalici otevřít také STAN. Koalice už přitom jednou zamítla debatu o změnách ohledně toho, jaký podíl z vybraných daní kraje dostanou. Stalo se tak, když se takový návrh dostal do konsolidačního balíčku, který je nyní ve sněmovně před závěrečným hlasováním.

Poslanec za STAN Lukáš Vlček pro HN potvrdil, že jeho strana hodlá v koalici tuto problematiku opět nastolit. „Naším politickým názorem je, že musíme vnímat potřeby krajů, a říkáme, že rozpočtové určení daní (RUD) musí projít změnou,“ uvedl.

