Když se řekne Karlovarský kraj, představí si většina lidí lázeňství. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. To jsou centra léčebných pobytů a na ně napojeného malého a středního podnikání, kosmetikou počínaje, přes služby, až po turistiku. Region žije ale nejen lázeňstvím. Na Karlovarsku se úspěšně rozvíjí, případně i navazuje na dřívější tradice, řada dalších oborů, jako je například těžba čediče a kaolinu, výroba skla a porcelánu a mnohé další. To se také potvrdilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Karlových Varech nejvíce zaujal designový akvaponista David Matoušek.

„Porotu zaujal inovativností a udržitelností. Věnuje se také výukové činnosti, je u něj nepřehlédnutelný kladný vztah k přírodě. Je velice aktivní na sociálních sítích v představování oboru své živnosti. Především má zajímavý a světový produkt,“ ohodnotila vítěze za porotu Daniela Surá z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost Herbona, dovážející a zpracovávající sušené byliny a koření. „Jedná se o rodinnou, lokální firmu. Dováží z 34 zemí světa, což je úžasný rozsah. Má světovou působnost, expanduje do zahraničí, chystá se i do Spojených států. Hodně investuje do modernizace. Zajímá se o jasný původ rostlin, odkud jsou, kdo je pěstuje a také jak. Jedná se o velmi dynamickou firmu, které se daří skvěle ekonomicky,“ okomentovala volbu poroty Petra Kinclová z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. V Karlových Varech toto ocenění získala Anna Kastlová věnující se módě pro vysoké ženy.

Zelenina je absolutně bez chemie

David Matoušek,

MONETA Živnostník roku 2023 Karlovarského kraje

Specializuje se na akvaponické farmaření, to je propojení chovu ryb a hydroponického pěstování rostlin na jednom místě. „Funguje to tak, že ryby vylučují do vody odpadní látky, které jim primárně škodí. A celý systém je vytvořený tak, aby rostliny škodlivé látky dostávaly z vody ven a vodu rybám čistily. Zároveň jsou rostliny vyživované dusíkem od těch ryb,“ popisuje David Matoušek. Instalace mohou být od malého akvária, až po obrovské komerční systémy, které jsou vytvořeny pro zajištění zeleniny a ryb klidně pro celé město. Sám už dělal farmu v rozsahu 200 pěstebních pozic. To je menší farma, která se vejde do místnosti. V nedávné době připravoval instalaci v jedné továrně poblíž Chebu. A především dodává technologii formou dílů, to znamená, že si sadu každý může postavit sám. „Může to být rodina, která si chce vypěstovat vlastní potraviny trochu jiným způsobem. Mohou to být také školy, které chtějí dětem v rámci vzdělávání ukázat, jak fungují různé procesy v přírodě. Dá se na tom ukázat opravdu hodně věcí,“ přibližuje vítězný živnostník.

Vyrábí pěstební krabičky pro školy, které si děti můžou samy složit, a pak si v tom vypěstovat minizeleninu, většinou listovou. Ta roste v systémech nejlépe, protože není tak náročná na živiny. „Rostliny samotné jsou úplně odděleně v pěstebních kanálech a do styku se kromě kořenů s vodou vůbec nedostanou. Velikým přínosem je, že se nepoužívají žádné syntetické herbicidy a podobně, protože by se tím otrávily ryby. Takže zelenina vypěstovaná tímto způsobem je absolutně bez chemie,“ chválí produkt Matoušek. Zaměřuje se také na praktickou část vzdělávání, dělá workshopy, kde ukazuje přímo akvaponický systém v nějakém menším rozměru. Designová akvaponie se pak snoubí především ve verzi pro domácnosti. „Když si někdo pořídí něco takového domů, tak chce, aby to i hezky vypadalo. Takže jsou tam různá led osvětlení, já tomu říkám akvaponická designová lampa. Člověk si může systém postavit klidně do obýváku, plavou mu tam rybičky, a ještě mu vyroste nějaká bylinka. Nebo si to může postavit restaurace na bar a zákazníci si můžou hodit bylinku třeba do nějakého drinku,“ dodává David Matoušek.

Každá druhá bylina v regálech je od nás

Martin Šimon,

jednatel a majitel společnosti Herbona, PwC Firma roku 2023 Karlovarského kraje

Společnost Herbona nakupuje a zpracovává byliny, koření a rostlinné produkty. „Je to velmi těžké. Každá země má jinou dobu sklizně. Když je u nás zima, tak v Egyptě nebo v Jižní Americe je sklizňová sezona. Takže my ve firmě nejsme mimo sezonu nikdy,“ říká Martin Šimon. Pomocí kontejnerové dopravy dováží a zpracovává byliny tak, aby zákazníci, což jsou čajové firmy, farmaceutické firmy nebo lihovarnické firmy byly schopny surovinu používat a nemusely se dál starat. „Po válce byl založen národní podnik Léčivé rostliny, kde můj děda dělal hlavního výkupce v bylinách. Až do revoluce, než šel do důchodu, tak zprostředkovával výkup a nákup surovin za západní Čechy. Já jsem jako dítě od pěti let s ním chodil po výkupnách, po polích, celé prázdniny a celý volný čas. A bavilo mě to,“ popisuje majitel a jednatel vítězné firmy. V bylinách je jeho společnost objemem zpracování jednička na tuzemském trhu. Každá druhá bylina v regálech je od něj.

„Máme 690 druhů bylin a koření. Takové nejzákladnější jsou ty, co řeší únavu a jsou na spánek, to je kozlík, na ledviny je zlatobýl, truskavec. Klasika je máta, meduňka, levandule. Kopřiva na čištění. Je toho opravdu mnoho. Velmi dobrá bylina, která se často dováží a stále jí je nedostatek, je harpagophyt čili čertovo kopyto,“ vypočítává Šimon. Dále dodává jihoamerické rostliny typu yerba maté, na energii. Obsahuje šestkrát více kofeinu než káva a je národním pitím Brazílie. „Můžeme pokračovat v jižní nebo jihovýchodní Asii, kde to jsou různé typy čajovníků, Ju-nan nebo Pu Erh, který si od roku 2000 nachází hodně zákazníků,“ doplňuje Martin Šimon. Obratově je jeho firma na 150 milionech korun ročně, zaměstnanců má přes čtyřicet, v sezóně i 150. Sám za rok navštíví maximálně tři země, se kterými firma obchoduje. Většinu zajišťuje nákupčí, který jezdí po světě. Plánem do budoucna je zvětšit zpracovatelské linky, postavit velkou výrobní halu a hlavně zakoupit nebo pronajmout větší farmu na pěstování a zpracování bylin.

