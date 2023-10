Čína se dokázala naučit vyrábět skoro všechno, co si kdo přeje. Čínské firmy umí skvělou optiku, výborné obrazové panely nebo konkurenceschopné elektromobily. Zatím ovšem stále platí, že se v Číně vyrábí hlavně to, co se vymyslí na jih od San Francisca v oblasti, které se už téměř 53 let říká Křemíkové údolí, Silicon Valley.

Oblast, která shodou okolností nabízí možná nejpříjemnější podnebí v celých USA, je domovem třetiny největších a nejbohatších firem v USA, včetně pěti firem, které figurují v první desítce nehodnotnějších veřejně obchodovaných společností světa (tedy pokud budeme počítat i kartovou asociaci Visa se sídlem v San Franciscu). Ztělesněním dynamiky Silicon Valley a Číny je Apple s miliardou krabiček iPhonů a AirPodů s nápisy Navrženo Applem v Kalifornii, vyrobeno v Číně.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdy se začala psát historie Silicon Valley?

Jak Google překonal Apple v kdysi nedostižné disciplíně?

Proč jen tak nezmizí tiskárny s drahým inkoustem?