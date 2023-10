Takřka dva roky čekal ve sněmovně na projednání kontroverzní senátní návrh novely trestního zákoníku, který má značně rozvolnit pravidla pro nutnou obranu. Do současné podoby zákona chce dostat nový zásadní paragraf, který by mohl učinit prakticky beztrestným toho, kdo by se bránil útoku nepřiměřeně. Stačilo by mu vyvolat pochybnost, zda nejednal v silném rozrušení z úleku či zmatku.

Nyní se návrh, který inicioval senátor Zdeněk Hraba (zvolený za STAN, nyní ODS/TOP 09), dostal na program sněmovní schůze, která začíná toto úterý. Zástupci jak koalice, tak opozičního ANO ale už teď připouštějí, že rovnou padne pod stůl. Jsou prý důležitější věci k projednání.

