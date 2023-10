Z konference Green Deal Summit Hospodářských novin by se mohlo zdát, že všechny otázky kolem ochrany klimatu jsou vyřešené a že se musíme bavit pouze o technických detailech. To bohužel není pravda, i v Hnutí Duha vidíme některé klíčové otázky dekarbonizace našich ekonomik jako nevyřešené. Petr Honzejk ve svém komentáři navrhuje nerůstové návrhy racionálně konfrontovat, ve skutečnosti jsou to ale právě nerůstové myšlenky, které racionálně konfrontují naše představy o tom, že dekarbonizace může být úspěšná i při neustálém zvyšování výroby a nerovností ve společnosti.

Nerůst není ekonomickou recesí, za kterou se často zaměňuje, ale úvahou nad tím, jak by mohl vypadat ekonomický systém, který svou stabilitu neodvozuje od neustálé expanze ve fyzicky konečném prostoru, a je navíc schopnější zajistit základní potřeby co největší skupině lidí. Byť je nyní snižování emisí zásadní pro stabilizaci klimatu, přechod z fosilní ekonomiky na nefosilní sám o sobě dlouhodobou udržitelnost nezajistí, pokud nebude respektovat limity naší planety a našich zdrojů.

