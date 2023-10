Minus 350 milionů korun za kvartál. Poslední výsledky internetové skupiny Mall, které reportovala její mateřská společnost Allegro, jsou opět v těžkém záporu. Není pochyb, že letošní rok skončí ve více než miliardové ztrátě. Prohlubuje to narativ, že jeden z největších českých e-shopů je dlouhodobě dírou na peníze.

V tomto duchu se na začátku léta v rozhovoru pro HN vyjádřila také Jitka Dvořáková, bývalá obchodní ředitelka Mall.cz a dlouholetá šéfka obchodu s elektronikou CZC.cz. „Podle mého názoru původní zakladatel Ondřej Fryc zkrátka nestavěl Mall.cz jako ziskovou firmu. Nikdo to roky nechtěl slyšet, ale tam to celé začalo. Nebudoval podnik na zisk, ale na prodej. Pro něj to byl cíl, takže to bylo správně. V e-commerce se tehdy oceňovalo přes násobky tržeb, proto se za každou cenu zvyšoval obrat,“ uvedla Dvořáková.

Proti tomu se ovšem Fryc nyní rozhodl ohradit.

Co se dočtete dál Proč se Ondřej Fryc rozhodl reagovat na slova bývalé kolegyně Jitky Dvořákové.

Kdy a jak se podle Fryce stalo, že Alza Mallu nadobro odskočila.

Jak se Mall.cz dostal před deseti lety do agonie.

Proč si Fryc myslí, že polští majitelé přistupují k Mallu arogantně a mohou ho zničit.