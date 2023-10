Už šestým rokem žije Veronika Dolanská napůl mezi Českem a Izraelem. S partnerem izraelské národnosti mají dvě malé děti. Od sobotního útoku teroristické skupiny Hamás se třiačtyřicetiletá žena snaží přijít na způsob, jak se z Jeruzaléma dostat i s potomky do Česka. Místnímu letišti vládne panika, servery aerolinek padají a lety se ruší. Dolanská a další desítky Čechů tak čekají na repatriační lety, které by měly dorazit v následujících dnech.

Jak potvrdil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), první z nich do Tel Avivu by měl vyrazit v následujících hodinách. Další by pak měly následovat. „Budou létat, dokud bude dostatek lidí, kteří budou mít o evakuaci zájem,“ dodala pro HN česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Předpokládá, že se lety uskuteční v následujících dnech a všichni zájemci by mohli být zpět v Česku do konce týdne.

Všechny zájemce o repatriaci žádáme, aby kontaktovali buď k tomu speciálně zřízenou linku MZV +420 222 264 200, nebo linku Velvyslanectví ČR v Tel Avivu: +972 523 286 622 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 11, 2023

