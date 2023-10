Pouze sedm procent firem v Česku o sobě říká, že jsou plně digitalizované. Oproti tomu v západní Evropě je jich bezmála čtvrtina. Podle průzkumů analytické společnosti International Data Corporation (IDC) je dnes přitom přibližně třetina globálního obratu společností generována z digitálních produktů.

IDC společně s Dell Technologies, Vodafonem a Hospodářskými novinami proto zorganizovaly první tuzemský ročník mezinárodní inovační soutěže IDC Future Enterprise Awards. Cílem je ocenit příklady úspěšné digitalizace v soukromém i veřejném sektoru, přiblížit je dalším firmám, a zvýšit tím konkurenceschopnost tuzemského byznysu.

V kategorii Best in Future Connectedness zvítězil projekt Národní muzeum v kapse. Mobilní aplikace je pro tuto klíčovou českou muzejní instituci s 20 miliony sbírkových předmětů zásadní inovací. Loni si ji stáhlo více než sto tisíc návštěvníků. Uživatelé v ní najdou audioprůvodce, navigaci, e-shop se vstupenkami a možnost si v reálném čase prohlédnout ikonického plejtváka myšoka oživeného pomocí rozšířené reality přes obrazovku telefonu. Využívá toho každý čtvrtý návštěvník.

Lidé si přes aplikaci už v prvním měsíci jejího fungování koupili 3,5 tisíce vstupenek z celkových 87 tisíc. „Aplikace tak postupně ulevuje zaměstnancům pokladen i kurátorům. Platí to především o víkendech, kdy je návštěvnost Národního muzea tři- až pětkrát vyšší než v pracovních dnech,“ dodávají zástupci muzea v popisu svého projektu.

Novince předcházel náročný mapping pro přípravu rozšířené reality, analýza a několik stupňů výběrového řízení. Do přípravy projektu se jako dobrovolníci zapojili renomovaní konzultanti a české technologické start-upy jako třeba Futured. Unikátní je i použití technologie nízkoenergetických vysílačů Bluetooth Beacon, které předávají informace do mobilů a umožňují navigaci. Po budově je jich rozmístěno více než tisíc, což je největší nasazení této technologie v Česku.

Vítězství v kategorii Best in Future of Digital Infrastructure si odnesla společnost Škoda Auto, která zavedla automatickou zpětnou vazbu v sériové výrobě. Díky tomu se veškerá výrobní dokumentace převedla z papíru do digitální podoby. Přístup k ní má téměř devět tisíc zaměstnanců montážní linky. Systém také umí v reálném čase upozornit konkrétní pracoviště na chybu ve výrobě.

Návratnost této investice překračuje podle firmy 230 procent. Díky projektu dnes společnost umí automaticky přiřadit více než 85 procent závad konkrétní operaci i místu vzniku. Díky úspěšnosti projektu může závod v Kvasinách vyrábět současně několik různých modelů na jedné lince. Škoda Auto ho proto plánuje zavést i do dalších závodů.

Výsledky prvního ročníku soutěže IDC Future Enterprise Awards Best in Future of Connectedness

(Nejlepší v budoucnosti propojování) Vítěz: Projekt Národní muzeum v kapse, Národní muzeum Finalista: Projekt Platforma Superfix, Woltair s.r.o. Best in Future of Digital Infrastructure

(Nejlepší v digitální infrastruktuře) Vítěz: Projekt Direct Quality Feedback based on dProduction, Škoda Auto a.s. Finalisté: projekt Automation of Infrastructure through Code, Dentons Europe CS LLP projekt dRSA - Digital Roadside Assistance, Europ Assistance s.r.o. Digital Leader of the Year (Digitální lídr roku) Vítěz: Antonín Hlavinka (náměstek ředitele pro informační technologie), Fakultní nemocnice Olomouc Finalisté: Michal Hátle (Head of Customer Value Management), E.ON Energie, a. s.; Bindioa Ouali (Operational Technology Officer), Safran Cabin CZ, s.r.o. Special Impact Award

(Ocenění za mimořádný dopad) Vítěz: projekt Pol Point - asistovaná digitální služba, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Finalisté: projekt data.Brno – opendata portal, Magistrát města Brna, projekt Digitalizace společnosti Ondrosroj, Ondřejovická strojírna, a. s.

Třetí soutěžní kategorie cílí na zkušené inovátory, kteří to umí nejen s technologiemi, ale i s lidmi. Porotu v tomto případě nejvíc zaujal Antonín Hlavinka, který pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) jako náměstek pro informační technologie, řídí Centrum digitálního zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého a působí jako poradce v týmu ministerstva zdravotnictví, který se věnuje digitalizaci.

Pod Hlavinkovým vedením se podařilo ve FNOL vybudovat telemedicínskou platformu, která slouží k online komunikaci s tisíci chronicky nemocných pacientů. Podle výsledků zahraničních studií může telemedicína v praxi představovat velký zdroj úspor. Jen v případě této nemocnice jde o desítky milionů korun ročně.

V kategorii Special Impact Award vítěze vybírali redaktoři Hospodářských novin. Z deseti projektů, které na posouzení poslala odborná porota, si první místo odnesla asistovaná digitální služba Pol Point, kterou vymyslelo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.

Z původního zajištění bezpečné komunikace mezi policií a ministerstvem vnitra je dnes služba, která umožňuje veřejnosti podávat oznámení přes nahrávaný videohovor. Lze využít jak vlastní elektronické zařízení, tak bezkontaktní nebo polokontaktní terminál. V Česku jich je 39, převážně ve Středočeském kraji. Lidé se díky této službě vyhnou zbytečnému čekání na oddělení i ztrátě soukromí.

Pol Point je podle policistů hojně využíván u výslechů zahraničních svědků dopravních nehod, ve věznicích nebo při řešení obzvlášť citlivých trestních činů, jako jsou domácí násilí nebo sexuální útoky. V roce 2021 bylo přes tuto službu podáno přes 300 oznámení, další rok 900 a v letošním roce se očekává 30procentní nárůst.

Do prvního ročníku soutěže dorazilo 47 platných přihlášek. Jednadvacet projektů se utkalo v kategorii Best in Future of Connectedness, 12 v Best in Future of Digital Infrastructure a 14 osobností soutěžilo o titul Digital Leader of the Year.

„Myslím, že výsledky prvního tuzemského ročníku soutěže odrážejí stav digitalizace v České republice. A také upozorňují na to, že lze a je nutno digitalizovat i v konzervativních oborech, jako je zdravotnictví nebo veřejná správa. Na rozdíl od digitalizace v sektorech, které inovace vítají, vyžaduje práce lidí ve výše zmíněných oborech dodatečné úsilí, odvahu a vytrvalost,“ říká Dana Vaníčková ze společnosti IDC.

Mezinárodní soutěž IDC Future Enterprise Awards vznikla ve formě uceleného programu v asijsko-pacifickém regionu v roce 2017. Dnes se vítězové jednotlivých kategorií „Podniku budoucnosti“ pravidelně vyhlašují ve více než 30 zemích světa na pěti kontinentech.