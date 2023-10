Návrat na místo kurátorky sbírek do muzea ve Vysokém Mýtě byl pro Soňu Krátkou krušný. Když přišla po desetileté rodičovské pauze poprvé do práce, měla pocit, že je úplně k ničemu a že se snad ani netrefí klíčem do dveří. „Sama sobě jsem připadala trapná. Říkala jsem si, že si jen naivně namlouvám, že se zvládnu do práce vrátit,“ popisuje trojnásobná matka.

Podobné pocity zažívá hodně žen s dětmi. Obzvlášť pokud pauza trvala více let. Pohled na jejich výkon je navíc spojen se stereotypy, že během rodičovské zaostaly za vývojem ve svém oboru a z práce budou věčně odcházet dřív kvůli dětem. Proti tomu už se ale ozývají i hlasy, že jsou ženy po rodičovské naopak velmi efektivními pracovnicemi, protože jsou okolnostmi nucené si perfektně zorganizovat čas a zvládnou se věnovat více úkolům najednou.

