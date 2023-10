Tahle práce není pro tebe. Copak chceš být s vojáky pořád? Navíc v Bruselu furt prší. – Tohle slýchaly Lenka Vybíralová (30) a Veronika Bartáková (27) pokaždé, když doma před příbuznými nebo svými vrstevníky zmínily, že se ucházejí o místo v centrále NATO.

Severoatlantická aliance, do které země před téměř čtvrt stoletím vstoupila, nemá mezi mladými Čechy zvuk organizace, pro kterou by chtěli pracovat. Přesněji řečeno, nemá vůbec žádný. O NATO jako zaměstnavateli Češi na začátku kariéry téměř vůbec neuvažují. Povědomí, že to jde, je v zemi naprosto minimální.

Co se dočtete dál Co přesně Lenka Vybíralová a Veronika Bartáková v NATO dělají?