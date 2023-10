Vládní změny DPH začínají ovlivňovat nemovitostní trh ještě před svým definitivním schválením. Vidina snížení daně ze současných 15 na 12 procent slouží pro developery jako příležitost, jak pobídnout lidi k nákupu nových bytů, aniž by si museli sahat do svých marží. Ti velcí již začínají do ceníků nižší daň promítat. Dělají to tak, že splatnost záloh posouvají na příští rok. Další firmy se chystají přidat od začátku příštího roku, kdy by měla nová sazba daně začít platit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Zda promítne nižší DPH do cen trh jako celek.

Proč developeři zlevňují už nyní, když zákon ještě neplatí.

Kolik bytů developeři prodali ve třetím čtvrtletí.

Jak se budou ceny bytů vyvíjet dál.