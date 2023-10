Konsolidační balíček prošel a bylo to s ním jako v Česku skoro se vším. Na to, o co reálně šlo, kolem něj bylo obrovské haló, každý se snažil úporně prosadit svou, bájilo se, zmatkovalo a nakonec s výsledkem není úplně spokojen skoro nikdo. A pro vládu se zdánlivé vítězství může rychle změnit v eufemisticky řečeno nevýhru.

Každému kdo sleduje vývoj českých veřejných financí, které budou letos ve schodku takřka tři sta miliard korun, přičemž tempo zadlužování patří mezi nejrychlejší v Evropské unii, je jasné, že náš stát musí šetřit. A to hodně. Úspora, kterou přináší, tedy devadesát miliard napřesrok a 150 v dalším roce je zaznamenáníhodná, ale rozhodně ne dostatečná. Svědčí o tom i návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard.

Pokud toto nemá být nový normál a Česko nemá za pár let do rozpočtové zdi narazit s razancí stíhačky, je zřejmé, že po balíčku budou muset přijít další, ještě větší úspory. Takže jsme se opět v Česku příznačně do krve pohádali o něco, co bylo naprosto nutné.

