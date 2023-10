Než přijede vlak, nabijete si na zastávce telefon, zjistíte, jaké má váš spoj zpoždění, a pokud budete potřebovat poradit s plánováním své cesty, stisknutím komunikačního tlačítka se spojíte s operátorem kontaktního centra. Alespoň v Doubravici nad Svitavou, v Újezdu u Brna a na dalších deseti místech, která si Správa železnic vybrala k instalaci chytrých vlakových zastávek. Nově plánované přístřešky na zastávkách totiž poskytnou cestujícím nejen ochranu před rozmary počasí, ale také dotykové displeje s aktuálními provozními informacemi.

„Nejprve jimi vybavíme frekventované zastávky, například tu v Golčově Jeníkově, kterou obsluhují i rychlíky na trase z Prahy do Havlíčkova Brodu. Dále se budou nacházet na nádražích, kde se přestupuje na další druhy veřejné dopravy,“ představuje místa vybraná pro modernizované zastávky generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Výběr lokalit vycházel z kategorizace stanic a zastávek Mezinárodní železniční unie UIC. „Tímto sítem prošlo asi 74 zastávek, které byly vhodné pro instalaci chytrých technologií. Dvanáct lokalit nakonec společnost vybrala na základě zpracovaného záměru projektu, který již obsahoval ekonomické hodnocení,“ upřesňuje mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podle původního plánu by chytré zastávky měly být vybudovány do konce tohoto roku. Společnost Starmon, která jejich výstavbu vysoutěžila, už ale ví, že se to nestihne. „Termín bohužel nebude možné dodržet v kontextu celé stavby, jelikož se nad rámec předpokladů zadrhlo stavební řízení v některých lokalitách,“ odůvodňuje zpoždění stavby ředitel firmy Starmon Jaroslav Mládek. Modernizované zastávky tak cestujícím začnou sloužit až začátkem příštího roku.

Rozsvítí se, nabije telefon, zavolá pomoc

Rozdíl poznají cestující především na lepší informovanosti. Namísto oprýskané tabule s papírovým, často potrhaným nebo počmáraným jízdním řádem najdou v chytrých zastávkách elektronický panel s aktuálními odjezdy vlaků, informacemi o zpožděných spojích nebo o mimořádných změnách v provozu. Na displeji si jednoduše zobrazí aktuální polohu vlaku, a pokud budou potřebovat svou cestu konzultovat, stisknutím komunikačního tlačítka se spojí s operátorem kontaktního centra. Reproduktor k podávání zvukových informací ocení i nevidomí a slabozrací cestující, kteří akustickou komunikaci aktivují pomocí unifikovaného ovládacího zařízení.

Plánované chytré zastávky Dolní Lhota (Jihomoravský kraj) Dolní Lutyně (Moravskoslezský kraj) Dobkovice (Ústecký kraj) Doubravice nad Svitavou (Jihomoravský kraj) Golčův Jeníkov město (Kraj Vysočina) Louny střed (Ústecký kraj) Lovosice město (Ústecký kraj) Nový Hrozenkov zastávka (Zlínský kraj) Proseč nad Nisou (Liberecký kraj) Rohatec zastávka (Jihomoravský kraj) Újezd u Brna (Jihomoravský kraj) Velká Bystřice zastávka (Olomoucký kraj)

S využitím smart technologií v dopravě má společnost Starmon bohaté zkušenosti, pracuje s nimi také při výstavbě autobusových zastávek. „Vždy jde o to, říci cestující veřejnosti, že z daného místa odjíždí spoj v nějaký čas. A pokud ne, tak jim sdělit, proč se tak neděje,“ vysvětluje Mládek. U železniční dopravy je ale realizace v některých ohledech složitější. Konstrukce přístřešku například musí splňovat přísná statická kritéria, protože na železnici je třeba počítat s nárazovými dynamickými vlivy projíždějících vlaků, což způsobuje i vyšší vibrace. „Technologie také musí splňovat požadavky spolupráce různých systémů železniční infrastruktury s evropským železničním systémem a jsou také kladeny velké nároky na kompatibilitu se stávajícími provozními informačními systémy,“ dodává Mládek.

Funkce i vzhled všech dvanácti chytrých zastávek budou stejné. Prosklený přístřešek má být kromě informačních panelů vybavený spínaným LED osvětlením a kamerovým systémem. Dále bude cestujícím nabízet možnost nabíjení mobilních telefonů. „Z pohledu železnice je nespornou výhodou zastávek jejich snížená energetická náročnost. Jejich střechy budou vybaveny solárními panely. Úspory ještě podpoří drobné technologické vychytávky, jako je automatické snižování a zvyšování intenzity osvětlení přístřešku v závislosti na jízdách vlaků,“ doplňuje Nevola. Všechny prvky byly vybrány tak, aby dokázaly energií šetřit nebo ji po většinu času vůbec nepotřebovaly. „Fotovoltaika během slunečných dnů zajistí energetickou soběstačnost zastávky, systém umožní překlenout i několikahodinový výpadek napájení z klasické přípojky a samozřejmě pokryje i noční spotřebu,“ říká Mládek.

Protože se jedná převážně o odlehlé lokality, byla při zadávání projektu důležitou prioritou bezpečnost zastávek. Proto kromě kamerového systému budou stanice vybavené SOS tlačítkem s volitelnou funkcí koncového příjemce hlášení. Každý přístřešek bude navíc v antivandalském provedení, stejně jako lavička s opěradlem a odpadkový koš.

Zapojit umělou inteligenci? Proč ne!

Na dalších místech v Česku zatím instalace chytrých zastávek není v plánu. „Vše záleží na získání dalších financí pro tyto projekty,“ vysvětluje Nevola. Digitalizace se ale podle něj propisuje do všech činností, které má Správa železnic na starosti. Pokud jde o moderní zobrazení jízdních řádů, to by se mělo v budoucnu objevit i na místech, na kterých chytré zastávky nebudou. Dle Nevoly Správa železnic konzultuje výrobu eVývěsek. „Ty jednak pomohou snížit náklady na tisk, distribuci a vlastní vyvěšování tištěných informací a jednak omezí množství výlepových ploch ve stanicích a zpřehlední informace pro cestující,“ doplňuje mluvčí. V jednání je i možnost zobrazení dalších informací, tedy nejen provozovatele dráhy, ale i dopravců nebo třeba obcí.

Vylepšit se mají také informační systémy pro cestující, aktuálně se testuje například řešení, které by lidem na nádražích nabídlo informace o řazení vlaku. Mezi dalšími plánovanými projekty mluvčí Správy železnic uvádí využití umělé inteligence, zavádění vodíkových a bateriových technologií pro vlaky a instalace solárních panelů nejen na nádražní budovy.

Modernizované vlakové zastávky už jsou podle Mládka na úrovni vyspělých států světa. „Důležité jsou vždy kvalitní zdroje dat. To je alfa a omega každého koncového informačního prvku,“ připomíná. Do budoucna by ještě viděl prostor ke zlepšení v propojení zastávek s dopravcem, například v možnosti interaktivního nákupu jízdenky nebo přenosu informace zastávky na znamení zpět na čelo vlaku nebo vlakové četě. „Technologie chytrých zastávek to určitě umožňuje, jde o další možný směr rozšíření,“ dodává. Správa železnic už na takových službách pracuje, cestující si na ně ale zatím musí počkat.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.