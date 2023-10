Evropská rada se v úterý 17. října dohodla na jednotném postoji k reformě evropského trhu s elektřinou. Jednání na úrovni Evropské rady probíhala od března a dohoda představuje dobrý odrazový můstek, ovšem sama o sobě příliš neznamená. Teprve budou následovat jednání s Evropskou komisí a Evropským parlamentem o finální podobě. Španělsko, které Radě Evropské unie do konce tohoto roku předsedá, má ambici dosáhnout shody na úrovni trialogu ještě během svého mandátu.

Podstatnou novinkou reformy jsou dvoustranné rozdílové kontrakty (two-way contracts for difference). Tyto kontrakty by se měly týkat všech nových zdrojů, jejichž výstavba bude podpořená z veřejných financí. To znamená, že v případě nižších než stanovených cen v rámci kontraktu bude provozovatelům kompenzovaná ztráta.

Naproti tomu, když bude tržní cena vyšší než stanovený limit, bude výrobce část svých zisků vracet, čímž se zabrání nadměrným neočekávaným ziskům, jako tomu bylo v roce 2022. Uzavírání těchto dvoustranných kontraktů bude povinné pro investice do větrných, solárních, geotermálních, vodních a nízkouhlíkových zdrojů. S ohledem na dekarbonizační ambice a energetický mix Česka je klíčové, že mezi tyto zdroje patří i jádro.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co obsahuje dohoda zemí EU na jednotném postoji k reformě trhu s elektřinou?

Jak se tato dohoda dotkne Česka?