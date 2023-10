Ženské tělo se okolo padesátky začíná měnit. Vaječníky přestávají produkovat hormony, zastaví se menstruační cyklus a s tím i možnost otěhotnět. Dostavují se také psychické problémy, jako je úzkostnost nebo podrážděnost. Žena v tomto věku má také vyšší riziko nemocí srdce nebo řídnutí kostí. Přechod by však mohlo být možné zabrzdit a oddálit až o 20 let. Slibuje to gynekologická metoda, která se nyní dostává i do Česka.

„Každá žena se narodí s určitým počtem vajíček, které se v průběhu života vyčerpají,“ říká britský lékař Simon Fishel, člen týmu, který stál v 70. letech za početím prvního dítěte ze zkumavky. Doposud měly ženy možnost si nechat vajíčka zmrazit a využít v pozdějším věku. Pro tělo jde ale podle Fishela o náročnou proceduru. Je totiž nutné podstoupit dvě až tři kola odběrů včetně hormonální léčby. A výsledkem je uchování přibližně 20 vajíček, z nichž bývá nanejvýš jedno dítě.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem spočívá metoda zmražení tkáně z vaječníků?

Jak se liší od odběru vajíček?

Kolik odběr a uchování tkáně z vaječníků stojí?