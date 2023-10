Petr Pavel utrpěl další debakl se svým kandidátem do Ústavního soudu. Senát odmítl soudce Nejvyššího soudu Pavla Simona. Už v létě se přitom musel nominace vzdát prezidentem navržený Robert Fremr. Z pěti nominantů prošli jen tři a to není skóre, na které by mohl být Petr Pavel pyšný. Naopak by na Hradě měla začít blikat červená kontrolka. Něco je špatně. Co přesně?

Především se ukazují limity Pavlova způsobu výběru kandidátů. Prezident vše svěřil odbornému panelu vedenému Janem Kyselou, což se neukazuje jako šťastné rozhodnutí. Panel mu doporučuje expertně nezpochybnitelné osobnosti, špičky českého právního světa, ale už příliš nebere v úvahu ostatní okolnosti. A podle toho to dopadá.

