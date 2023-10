Terorista, který minulý týden v belgickém Bruselu zavraždil dva švédské fotbalové fanoušky, neměl v Evropě už dávno co pohledávat. Žádal o azyl, ale neuspěl. Měl tedy být vyhoštěn zpět do své země, tedy do Tuniska. To přitom Belgii už loni samo požádalo, aby tohoto muže vrátila. Uprchl totiž z tuniského vězení, kde si odpykával trest. Belgické úřady ale nereagovaly, na vině je nejspíš šlendrián. Výsledkem jsou zmínění dva mrtví.

Zbývá vám ještě 80 % článku