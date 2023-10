Dorazit na letiště a namísto dlouhého čekání v přeplněném terminálu jen rychle projít bezpečnostní kontrolou, přivítat se s kapitánem letadla, nastoupit a letět přímo do zvolené destinace. To je komfort, který si v posledních letech dopřává stále více Evropanů a mezi nimi i Češi. „Let tryskáčem byl před pár lety považován za luxusní zážitek a výsadu pro bohaté. Dnes si ale lidé více váží svého času i zdraví a soukromé letadlo berou jako nejrychlejší dopravní prostředek,“ říká Lenka Horáková, výkonná ředitelka společnosti 5StarJet Travel, která ročně odbaví přes sto soukromých letů. Kromě dopravy často zajišťuje klientům i transfery, ubytování, cestovatelské zážitky, vstupenky na kulturní akce, ale i drobnosti jako květiny. Byznys soukromé letecké přepravy podle jejích slov narůstá v posledních letech meziročně o desítky procent.

Co za rostoucím zájmem o soukromé lety podle vás stojí?

Poptávka se zvyšovala i před covidem, ale výrazně ji ovlivnila pandemie, kdy nebylo možné létat klasickou linkou. Byla to mimořádná situace, často se jednalo o repatriační lety, kdy se lidé potřebovali vrátit ze zahraničí domů. Cestující, kteří dříve létali převážně business třídou, pak začali soukromé lety vyhledávat více, protože si je během pandemie vyzkoušeli a objevili jejich výhody. Ve srovnání s běžnou aerolinkou je pro ně teď privátní let lákavou alternativou.

Jaké další skupiny zákazníků vaše lety vyhledávají?

Převážně jsou to úspěšní podnikatelé, kteří využívají naše služby pro soukromé a obchodní cesty, potom také sportovci a občas i známé osobnosti. Zajišťujeme jim kompletní zážitkové cesty včetně ubytování a různých doplňkových služeb. O privátní lety mají často zájem lidé, kteří očekávají větší péči, chtějí si s námi promluvit o veškerých detailech, ocení individuální a profesionální přístup a diskrétnost. Někdy jim například do soukromé vily objednáváme šéfkuchaře, který jim připraví večeři na grilu, zkrátka jim organizujeme zážitky na míru. Není to jako v klasické letecké společnosti, kde se vyřizují pouze lety jeden za druhým.

Jak se mění priority, podle kterých se vaši klienti rozhodují?

Hodně si váží svého času a chtějí ho trávit se svými nejbližšími. Jsou ochotni zaplatit za to, aby celý den nemuseli strávit čekáním v letištní hale nebo někde na dálnici. Mají třeba obchodní jednání v zahraničí, ale je pro ně důležité vrátit se z něj co nejdříve domů. Také si všímám toho, že dnes klienti daleko více dbají na své zdraví, na palubě si například místo šampaňského objednávají zelený džus. Snaží se užít si svůj život naplno a přitom si uvědomují, že čas a kolikrát ani zdraví si nekoupí. Chtějí prožít výjimečné chvíle se svými blízkými a sdílet s nimi zajímavé zážitky, například společně pozorují delfíny z lodi, v zimě s dětmi pečou v Laponsku perníčky se Santa Clausem a podobně.

Jaké destinace jsou aktuálně nejžádanější?

Nejvíce máme vnitroevropských letů. V létě se hodně létá do Řecka, na Sardinii, francouzskou Riviéru a Mallorku. Velký zájem je také o Abú Dhabí a Kanárské ostrovy. Přes zimu zase bývá oblíbený Svatý Mořic, kam lidé létají i na otočku: přiletí ráno, jdou si na pár hodin zalyžovat a odpoledne se zase vrátí domů. Výhodou krátkých pobytů je to, že se nemusí platit za prázdné přelety. Když někam letíte na jeden až tři dny a letadlo má volnou kapacitu, bývají majitelé ochotni ho v destinaci nechat až do návratu.

Kolik lidí obvykle přepravujete? Stává se, že v letadle je třeba jen jeden pasažér?

Jsou i takové lety. Ale poslední dobou klienti uvažují více ekonomicky. Když si objednají šestimístné letadlo a dvě místa jim tam přebývají, vezmou s sebou na dovolenou ještě někoho dalšího, aby letadlo zaplnili. Takže bych řekla, že v současné době letadla létají více obsazená než dříve.

I tak ale v přepočtu na množství přepravených cestujících mají soukromá letadla mnohem větší uhlíkovou stopu než jiné druhy dopravy. Jak to svým klientům vysvětlujete?

Není to pro ně téma, které by je zajímalo na prvním místě. Myslím si, že si to uvědomují, ale zároveň jsme všichni viděli, jak paradoxně na světový ekonomický summit v Davosu, kde bylo hlavním tématem projednání klimatických změn, přiletěli světoví lídři privátními jety. Pro naše klienty je větší prioritou čas. Potřebují se rychle dostat do cílové destinace, klasicky by jim to trvalo celý den, ale soukromým letadlem jsou tam za pár hodin.

Šéfka nizozemských aerolinek KLM Marjan Rintelová nedávno doporučila svým zákazníkům, aby u cest na krátkou vzdálenost upřednostnili železniční dopravu. Vlak podle ní není konkurencí, ale partnerem. Uvažujete podobně?

Takové doporučení se možná týká lidí, kteří cestují linkovým letadlem, ale s privátními lety se cesta vlakem nedá srovnávat. Po železnici se nikam daleko nedostanete nebo vás to stojí třeba desetihodinové cestování. Někdy se možná stane, že s klientem plánujeme cestu například do Rakouska a on se nakonec rozhodne jet autem. Častější je ale situace, kdy mu doporučím na kratší cestu menší letadlo místo vybraného většího. Je zbytečné letět na krátkou vzdálenost velkým letadlem, kde mají cestující letušku a koupelnu, kterou ani nevyužijí. Menší letoun je pro takovou cestu efektivnější, klient ušetří peníze a je to i ekologičtější varianta. Malá letadla samozřejmě zatěžují životní prostředí méně. I výroba nových letadel se rychle modernizuje a u vývoje nových technologií se na udržitelnost klade stále větší důraz. Obecně se usiluje o to, aby letadla byla lehčí, výkonnější a spalovala méně paliva. Vznikají i nápady na uhlíkově neutrální letadla, například elektrická. Zatím si u nich nedokážu představit praktický provoz, ale možná půjde vývoj v budoucnosti tímto směrem.

Jsou soukromé tryskáče bezpečnější než komerční?

Mají tu výhodu, že mohou přistát na většině letišť, zatímco komerční letadla smí využívat jen ta větší, s delší dráhou. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo v nouzových situacích může být tato schopnost záchranou. Na trhu je ale mnoho soukromých leteckých společností a ty mohou mít odlišné normy údržby, výcvik posádky nebo bezpečnostní certifikaci.

V jakých cenových kategoriích se dnes soukromé lety pohybují?

Každý let má individuální kalkulaci. Hodně záleží na tom, kolik osob letí a na jak dlouhou dobu, protože u krátkých pobytů letadlo na místě počká, zatímco u těch delších se vrací a klient musí zaplatit i za přelet prázdného letadla. Těmto přeletům se říká empty legs a my se je snažíme nabízet dalším cestujícím za zvýhodněné ceny. Má to ale samozřejmě to omezení, že se klient musí přizpůsobit potřebnému času odletu z konkrétní destinace. Pokud jde o ceny soukromých letů, ty nejnižší jsou u čtyřmístných letadel, kde za krátkou cestu řekněme z Prahy do Nice zaplatíte zhruba 8 tisíc eur (přibližně 200 tisíc korun, pozn. red.). U sedmimístného letadla může taková cesta stát zhruba 12 tisíc eur. Když takové letadlo letí plně obsazené, nevyjde vás to už o moc dráž než letenka v business třídě komerční dopravní linky, a navíc letíte bez přestupu. Nejdražší jsou pak zaoceánské lety, které vychází většinou přes milion korun.

Jak rychle může klient odletět?

Čím dříve si letadlo zarezervujete, tím máte větší výběr a můžeme vám nabídnout více variant. Někdy ale klient potřebuje odletět hned a pak nám zajištění letu zabere většinou tři hodiny, ale povedlo se nám to i do půl hodiny. Hodně záleží na tom, jaká konkrétní letadla jsou v okolí k dispozici. Letos v létě se stávalo, že nám z letiště volali zoufalí lidé, kteří měli odletět na dovolenou klasickou linkou a nevzali je do letadla, protože aerolinky běžně přeprodávaly kapacitu letounu i o 30 procent. Někdy se nám i v těchto případech podařilo sehnat empty leg, což bylo poměrně výhodné řešení.

Text vznikl ve spolupráci se společností ­5StarJet Travel.

