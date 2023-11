Uprostřed roku 2024 nastane zásadní změna v oblasti kybernetické bezpečnosti. Půjde o novinku, která významně dopadne na obrovské množství firem. Ty budou muset zcela jistě na pomoc povolat nejen IT specialisty, ale také právníky nebo experty na dodržování právních předpisů či firemních směrnic.

Co tuto revoluci odstartuje? Jde o zavádění evropské směrnice označenou jako NIS2 do českého právního řádu. Směrnice bude součástí nové podoby zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho dalších příslušných vyhlášek. Změna to bude opravdu významná, protože se bude podle odhadů týkat přibližně 6000 subjektů, které se doposud vůbec nemusely zákonnými povinnostmi v oblasti kyberbezpečnosti zabývat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké změny bude vyžadovat nová „kybernetická" směrnice EU?

Jaké pokuty budou hrozit firmám?

A jak se zvýší odpovědnost samotného vedení firem?