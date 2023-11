Sní o deportaci těch arabských občanů Izraele, kteří jsou podle jejich soudu nepřáteli židovského státu. Žádají připojení palestinského Západní břehu k Izraeli, který by se tak rozkládal „od moře k řece“, tedy od středomořského pobřeží k Jordánu. I proto odmítají jakýkoliv palestinský stát. Říkají si Židovská síla a premiér Benjamin Netanjahu jim pomohl do parlamentu, aby je pak vzal i do vlády. Teď jeden z ministrů hnutí připustil shození jaderné bomby na Pásmo Gazy. Prý proto, že v pásu nežije nikdo, kdo je „nezúčastněný civilista“.

