Palestinský Západní břeh se dostává do varu. Židovští osadníci stupňují útoky na palestinské obyvatele, terorizují je a vyhánějí z domovů. Podle údajů OSN jen za poslední tři týdny zabili 115 Arabů, na dva tisíce jich zranili a další tisícovka utekla před jejich násilím. Tuto statistiku kromě jiných zveřejnil i list The New York Times. Aktivizují se ale i radikální islamisté, jejichž buňky hrozí na dosud poměrně klidném palestinském území terorem.

