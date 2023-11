Nejnovější data ukázala, že český průmysl toho produkuje o pět procent méně než před rokem. A to to loni také nebyla žádná hitparáda. Navíc ubývá zakázek, takže výhled rozhodně není růžový. Ekonomika jako celek klesá třetí čtvrtletí v řadě a informace, že Česko je jedinou zemí, která se hospodářským výkonem stále ještě nevrátila na předcovidovou úroveň, se stala povinnou součástí ekonomického zpravodajství. Ceny v tuzemsku vzrostly tak, že poslední skoro už dva roky toho lidé nakupují míň a míň. V tomto duchu není problém pokračovat. Zavaleni roky trvajícím přívalem špatných zpráv si už ani nevybavíme, kdy naposledy na naši ekonomiku svítilo sluníčko a vál jí vítr do zad.

Atmosféra je velice podobná jako před deseti lety, kdy statistiky kreslily tak černý obrázek české ekonomiky, že se ČNB rozhodla pro léčbu velmi silnou medicínou s dlouhodobými vedlejšími účinky – intervence za slabou korunu. Jenže tou dobou už přitom ekonomika zažívala obrat, „jen“ se to ukázalo se zpožděním. Po rekordně dlouhé recesi začínalo jedno z nejdelších období prosperity, jaké kdy moderní Česko zažilo.

