Centrální banka (ČNB) varovala před aktivitami společnosti LeadX Group Ltd., která nabízí obchodování s akciemi, komoditami či kryptoměnami. Firma nemá oprávnění k působení na českém finančním trhu, a případné investice tak nejsou ze zákona pojištěny ani jinak chráněny, uvedla v úterý centrální banka na svých internetových stránkách. Zároveň upozornila na to, že tato společnost zneužívá obchodní jméno poskytovatele spotřebitelských úvěrů LeadX Group s.r.o.

ČNB také upozornila na to, že osoby vystupující jménem LeadX Group Ltd. se vykazují zfalšovanými dokumenty, které mají zvýšit jejich důvěryhodnost. Mimo jiné je to falešné rozhodnutí ČNB o zapsání společnosti do seznamu depozitářů investičních fondů nebo zfalšovaná smlouva o společných investicích mezi firmou a energetickou společností ČEZ.

Na zneužití svého jména upozorňuje i poškozená firma LeadX Group s.r.o. „Společnost LeadX, jejíž hlavní činností je zprostředkování spotřebitelských úvěrů, nenabízí žádný druh investic, nepřijímá žádným způsobem finanční prostředky klientů a nemá žádné oprávnění k poskytování investičních služeb,“ uvedla firma. Apelovala na klienty, aby nejednali s lidmi ze společnosti zneužívající její jméno, a zejména aby nikam neposílali peníze.

ČNB od začátku září varovala před dalšími třemi podobnými případy, kdy společnosti bez povolení k působení na českém finančním trhu zneužily obchodní jména jiných firem k lákání investorů. Mezi poškozenými společnostmi byla například J&T Investiční společnost.

ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.