Ve středu budou centrální bankéři v Česku opět rozhodovat o měnové politice. Aktuálně se zdá jako téměř jisté, že úrokové sazby měnit nebudou. Ani z ČNB samotné doposud nezazněl jediný názor, který by naznačoval jiný scénář. Přitom ještě před květnovými čísly o inflaci, která vyšla na začátku června, nebyla jistota stabilních sazeb zdaleka tak pevná. Jinými slovy, stále existovala určitá pravděpodobnost, že se většina centrálních bankéřů přikloní k jejich dalšímu snížení.

Motivovat k tomuto kroku je mohla především dubnová inflace, která překvapivě zvolnila až na 1,8 procenta. Inflace za květen ovšem přinesla překvapení v opačném směru. S hodnotou 2,4 procenta se dostala o desetinu procentního bodu nad odhad ČNB, zatímco v dubnu se nacházela dvě desetiny pod ním. Proti dalšímu poklesu sazeb působí nejen samotná výše inflace, ale předně její struktura a potenciální inflační rizika.

Napjatý trh práce se promítá do silného růstu cen služeb. Ten se v květnu přiblížil pěti procentům a jeho citelnější zvolnění se zdá být v nedohlednu. Kvůli rychle rostoucím cenám nemovitostí je na vzestupu i tzv. imputované nájemné. A ani zde se zřejmě trend v nejbližší době nezmění. Nejistota panuje ohledně dalšího vývoje ceny ropy, kterou aktuálně žene vzhůru vojenský konflikt mezi Izraelem a Íránem. V neposlední řadě se inflační riziko vznáší nad cenovými dopady americké celní politiky. Ovšem jejich směr se v tuto chvíli dá těžko předpovídat.

Ačkoli jsou šance na snížení sazeb na blížícím se jednání ČNB malé, to samé rozhodně nemůžeme tvrdit pro následná jednání. Slabší růst tuzemské ekonomiky v pozdější části roku by měl společně s oslabením dolaru proti koruně přispívat ke zmírnění inflačních tlaků. Pokud zároveň nedojde k zásadní materializaci některého z výše zmíněných rizik, mohla by ČNB ještě do konce roku přistoupit k menšímu snížení repo sazby na 3,25 procenta. My tento krok čekáme nejdříve v září.