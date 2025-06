Jak bude dále eskalovat izraelsko-íránská válka, není zdaleka jasné. Existuje ale jeden ukazatel, který může naznačit, jak dlouho na dálku vedený konflikt opravdu může trvat: počet raket, který mají jednotlivé strany k dispozici. Což ale patří k nejstřeženějším vojenským tajemstvím. Pokud by totiž útočník věděl, kolik má obránce raket, může tomu přizpůsobit svoji taktiku a zásoby obránce vyčerpat. To je ostatně přesně to, o co se snaží i Rusko svými nočními raketovými útoky na Ukrajině, která je závislá na dodávkách západních protiraketových systémů.

V případě Izraele jde nyní především o to, kolik má obrana židovského státu raket do svého několikavrstvého protiraketového štítu. V obraně před íránskými balistickými raketami nyní hrají nejdůležitější roli střely Arrow 3, které dokážou sestřelovat íránské balistické rakety ještě nad atmosférou, tedy daleko předtím, než se přiblíží k Izraeli.

