Mnozí Palestinci se v poslední době snaží kvůli izraelským bojovým operacím v Pásmu Gazy z tohoto území uprchnout do Egypta, Káhira je ale na svém území nechce. Důvodů k tomu má řadu, tím hlavním je však její optikou obava, že by židovský stát nepustil běžence po skončení války zpět do Gazy. Ve vládních kruzích arabských zemí totiž panuje přesvědčení, že Izrael chce palestinská území ovládnout, a vytlačit proto nyní co nejvíce arabských obyvatel z Gazy a později i ze Západního břehu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co všechno vede Egypt k odmítání uprchlíků.

Jak na obavy okolních států reaguje Izrael.

Které další země se migrace z Gazy bojí a proč.