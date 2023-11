Jihoamerickou Argentinu čekají v neděli prezidentské volby. Stát, který ještě před stoletím patřil k nejrozvinutějším koutům planety, má přitom tak velké potíže, že polovina mladých voličů by přijala vládu diktátora, pokud by dokázal dát ekonomiku do kupy.

V běžné zemi by ministr hospodářství, který ji převedl k roční inflaci 140 procent, byl politickou mrtvolou. Avšak v Argentině má Sergio Tomás Massa velkou šanci se prezidentem stát. Středolevicovému kandidátovi nahrává, že se proti němu jako protivník do 2. kola dostala neřízená střela v podobě ekonoma Javiera Mileie. Ten dosavadní hospodářskou politiku nechce reformovat, ale rovnou „vyhodit do vzduchu“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co se v Argentině smí a nesmí vyměnit.

Proč Milei mával na mítincích motorovou pilou.

Co všechno by „Blázen" nechal na volném trhu.