K práci programové koordinátorky se čtyřiatřicetiletá Klára Schovánková vrátila na částečný úvazek rok po narození první dcery. Nejprve se v péči vykrývali s manželem. Když dcera oslavila druhé narozeniny, rozhodli se přihlásit ji na dvě dopoledne týdně do dětské skupiny. „Mysleli jsme si, že nám to dost uleví v rodinném time managementu,“ vysvětluje Schovánková, které nedávno k nyní tříleté dceři přibylo ještě druhé dítě. Na rozdíl od řady jiných zemí s kratší rodičovskou je přitom v Česku obvyklé, že matka zůstává s dítětem doma tři roky.



Když v roce 2018 politici projednávali, zda školky mají mít povinnost přijímat už dvouleté děti, odpůrci argumentovali, že dítě patří k matce nejméně do tří let. A vyhráli. I tak ale postupně začalo přibývat alternativ, i když dražších, než jsou státní školky. Soukromé jesle či dětské skupiny přijímají i velmi malé děti. A rodiny tak čím dál častěji dostávají možnost si na otázku, dokdy má být dítě s matkou, odpovědět samy.

Na postavení matek na trhu práce se zaměřil letošní průzkum Kanceláře veřejného ochránce práv, jehož se zúčastnilo 1300 matek. Šetření ukázalo, že podle 62 procent respondentek by s dítětem mladším dvou let měla být matka doma a nepracovat, ve věku od dvou do šesti let je podle většiny dotázaných vhodný částečný úvazek.

