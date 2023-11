Peníze na dotaci cen energií pro příští rok vláda v rozpočtu nenašla. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely ale existují cesty, jak by se takzvaná regulovaná složka ceny elektřiny dala snížit ještě během roku. Ministerstvo už připravilo nástroje, jimiž by se daly ceny elektřiny v budoucnu brzdit. Patří mezi ně možnost, aby Energetický regulační úřad (ERÚ) měnil cenu regulované složky častěji než jednou ročně, dále možnost odpustit platbu za obnovitelné zdroje energie určitým kategoriím odběratelů. A ministerstvo se nevzdává ani myšlenky, že by část emisních povolenek přece jen šla použít na dotace cen elektřiny. Ministr Síkela to uvedl na Fóru Hospodářských novin.

