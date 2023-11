Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu. Do dvou let chce z města vytěsnit všechny herny i kasina. Teď je v Plzni 37 hracích míst v souladu s vyhláškou. Předpis chce radnice neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino, řekl v pondělí primátor Roman Zarzycký (ANO). Proti hazardu se podle něj postavili všichni radní, tedy koalice ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň.

„Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ uvedl. Podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera (Pro Plzeň) jde likvidace hazardu ruku v ruce se snahou radnice zlepšovat bezpečnost ve městě. Podle analýzy z letošního ledna je v Plzni 37 heren a kasin. „Tyto provozovny v případě vydání vyhlášky zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ řekl.

Vydání vyhlášky, která zakáže hazardní hry na celém území města, předchází podle mluvčí města Evy Barborkové proces, který zahrnuje připomínkování návrhu městskými obvody a projednání v komisi, v radě města, ve finančním výboru a nakonec v zastupitelstvu. Po vydání musí být vyhláška zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, dodala.