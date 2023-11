Gigafactory, výroba čipů nebo vodíku, datová centra, zpracování odpadů. Právě takové investice by chtěla vláda přilákat do Česka a má pro ně už i několik vytipovaných lokalit. Problematická pak ale může být jejich příprava do takové fáze, aby na nich mohl investor začít co nejdřív stavět.

I proto začne ministerstvo průmyslu a obchodu pozemky ve vlastnictví státu systematicky mapovat a připravovat pro potenciální investici, a to prostřednictvím nově zakládané akciovky pod kontrolou samotného resortu – Strategické investiční a rozvojové společnosti (SIRS). „Máme nedostatek průmyslových zón a potřebujeme pro případné budoucí investory zóny připravit do takového stavu, aby některé lokality, které teď nejsou vhodné, vhodné byly,“ uvedl pro HN šéf resortu Jozef Síkela (za STAN).

