V pondělí se do Olomouce sjedou špičky ODS v sestavě, kterou na to, že se bude řešit regionální kauza, místní nepamatují. Šéf Petr Fiala s prvním místopředsedou Zbyňkem Stanjurou a dalšími kolegy z vedení i vlády chtějí osobně vidět, jak se ODS vypořádává s aférou kolem zkorumpovaných dopravních staveb v kraji. A také pořádně zjistit, co se vlastně stalo. Informací totiž dosud často neměli dostatek ani občanští demokraté v samotném regionu. Když policisté v pondělí 13. listopadu zadrželi během razie na několika místech třináct lidí včetně dvojice vlivných členů právě ODS, nastalo informační vakuum.

S přerovským lobbistou a v poslední době už jen řadovým členem Robertem Knoblochem, který to ale před lety dotáhl až na šéfa krajské ODS a někteří mu přezdívali „nový Ivan Langer“, mluvit nemohli, protože byl vzat do vazby. Druhý obviněný přerovský politik strany, náměstek hejtmana Michal Zácha, vypnul telefon a problém ho kontaktovat měl i jeho nejbližší politický kolega, předseda přerovské ODS Igor Kraicz. Jediný ze zmíněné trojice, kterého policisté neodvedli, ale cítil, že má také velký problém.

