Enyaq prochází kontinuální modelovou péčí a právě verze Laurin & Klement prezentuje další várku technických vylepšení. Představuje se v ní inovované pohonné ústrojí, díky němuž elektromobil nabízí vyšší maximální systémový výkon 210 kW, lepší zrychlení a delší dojezd. Ten je v případě modelu L&K více než 550 km v režimu WLTP. Optimalizována byla nabíjecí křivka baterie, jejíž nabití z 10 na 80 procent kapacity nyní zabere méně než 30 minut. Enyaq Laurin & Klement je vybaven nejnovějším softwarem ME 4, který se do konce roku dostane do všech variant modelové řady Enyaq. Tento software přináší řadu inovací a rozšířených funkcí. Patří mezi ně i funkce předehřevu, která baterii před zahájením nabíjení uvede do optimální teploty. Na výběr jsou dva režimy a proces lze spustit jak ručně stisknutím tlačítka na centrálním displeji infotainmentu, tak automaticky na základě údajů z navigace během cesty k nabíjecí stanici.

Škoda Enyaq Laurin & Klement je na první pohled snadno rozpoznatelná díky exkluzivním detailům. Přední blatníky nesou plaketku L&K, prahové lišty jsou lakovány v barvě karoserie a lišty kolem bočních oken i střešní ližiny jsou chromované. Stejnou povrchovou úpravu dostal také rámeček přední masky Crystal Face, osvětlené 131 LED diodami. Enyaq Laurin & Klement jezdí na antracitových leštěných dvacetipalcových kolech z lehké slitiny Asterion, na přání jsou k dispozici jednadvacetipalcová kola Aquarius. Standardně dodávané Matrix LED přední světlomety dokážou zabránit oslňování řidičů protijedoucích vozů a odstínit objekty s reflexními prvky. O maximální bezpečnost se postará balíček Asistovaná jízda 2.5, manévrování ve stísněných prostorech usnadní automatické parkování s uloženým parkovacím manévrem. V základní výbavě nechybí ani virtuální pedál pro bezkontaktní otevírání a zavírání pátých dveří, ventilovaná přední sedadla s masážní funkcí, navigace, head‑up displej nebo boční airbagy i v zadních sedadlech. Doporučená prodejní cena startuje na 1 544 900 Kč včetně DPH za Enyaq Laurin & Klement 85 s pohonem zadních kol, karosářská verze Coupé vyjde na 1 604 900 Kč včetně DPH. Varianty 85x s pohonem všech kol jsou v obou případech o 100 tisíc korun dražší.

Škoda Enyaq ve verzi Laurin & Klement přijíždí s řadou technických vylepšení, inovací a rozšířených funkcí. Na první pohled je snadno rozpoznatelná díky exkluzivním detailům. Foto: Škoda Auto

U operativního leasingu na vůz Škoda ­Enyaq Laurin & Klement 85 začíná měsíční splátka na 18 048 Kč bez DPH. To v případě pronájmu na 36 měsíců a s ročním nájezdem 15 tisíc kilometrů. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla a kompletní zimní kola včetně přezutí a uskladnění. Dále je součástí měsíční splátky povinné ručení, havarijní pojištění s 10procentní spoluúčastí a pojištění vnějších skel do limitu 10 tisíc korun.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.