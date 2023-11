Do pondělní stávky se podle odborů zapojilo 75 procent škol, napříč zemí ale stávkovali i zaměstnanci řady dalších odvětví. Podle politologů by vláda měla tyto dvě skupiny od sebe oddělit. „Zatímco stávka odborářů mimo školství je do jisté míry politickou stávkou voličů, kteří jinak podporují opoziční hnutí ANO, argumenty školských odborů lze považovat za relevantní a vidím tam prostor k dialogu,“ míní například politolog Jiří Pehe. Jak stávka nakonec vypadala a může něco změnit? Čeho se obávají školy, proč protestují i zaměstnanci ze soukromých firem a je pravda, že na našeho učitele připadá méně žáků než na německého, jak píše ministr financí Zbyněk Stanjura? Přečtěte si otázky a odpovědi.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo se ke stávce také připojil?

Jaké jsou šance, že stávka něco změní?

Co na protesty říká vláda?