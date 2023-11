Kdo bude příští rok největším nebezpečím pro celý svět? Ani Vladimir Putin, ani Hamás, ale Donald Trump, napsal respektovaný týdeník The Economist. Trump se chce ve volbách v listopadu 2024 vrátit do funkce amerického prezidenta – v průzkumech veřejného mínění momentálně vede. Podle Economistu by to byla katastrofa i pro Evropu. Její země včetně Česka se spoléhají na americkou bezpečnostní záruku v rámci Severoatlantické aliance. Trump ale smysl NATO i americké členství v něm opakovaně zpochybňuje.

Sílí proto hlasy, že se Evropané už prostě nemohou na Američany stoprocentně spoléhat. A že by měli vzít svou obranu do vlastních rukou. Koneckonců, státy Evropské unie patří mezi vůbec nejbohatší země světa. Zatím ale v obranných záležitostech spolupracují spíše ojediněle.

