Cena vína v obchodě by se mohla odvíjet od obsahu alkoholu. S takovým nápadem přišel Svaz vinařů na úterní jednání pracovní skupiny ke zdanění tichého vína. Jde o alternativní návrh k diskutovanému zavedení spotřební daně na takzvané tiché, tedy nešumivé víno.

Iniciativa vinařů má ale dva háčky: státu by takové řešení nepřineslo na spotřební dani ani korunu a zdražilo by pouze levná vína. Čeští vinaři by přitom vydělali – omezili by totiž levnou konkurenci. Zda se svým návrhem uspějí, nebo jestli nakonec bude zavedena spotřební daň, zatím není jasné. Zástupci ministerstev zemědělství, financí a zdravotnictví budou pokračovat v jednání s vinaři začátkem příštího roku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kolik by minimální cena měla být.

Kdo by z ní profitoval.

V čem se systém liší od spotřební daně.