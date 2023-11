Miroslav Kalousek vytáhl proti Markétě Pekarové Adamové a chce kandidovat do Evropského parlamentu. Úplně nejvíc tím ale může poškodit ODS – pokud se to stane, je v ohrožení Petr Fiala jako šéf strany i další existence koalice Spolu. Proč to...

Bruselský diktát