Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se o víkendu zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných zdrojů energie. Chtějí tak snížit podíl fosilních paliv na výrobě energie, informuje agentura Reuters.

V textu se také uvádí, že ztrojnásobení energie z obnovitelných zdrojů by pomohlo odstranit fosilní paliva, která vypouštějí emise oxidu uhličitého, ze světového energetického systému nejpozději do roku 2050. Dokument podepsaly mimo jiné Evropská unie, Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Brazílie, Austrálie nebo Kanada. Podporu ztrojnásobení obnovitelné energie do roku 2030 vyjádřila i Čína a Indie, ani jedna z obou zemí se ale k celkovému závazku nepřipojila.

Kromě cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie se země zavázaly zvýšit do roku 2030 míru energetické účinnosti z přibližně dvou procent na více než čtyři procenta. To znamená, že k výrobě zboží nebo služeb by mělo být zapotřebí méně energie.

Český premiér Petr Fiala na konferenci uvedl, že změna klimatu je jednou z největších globálních výzev naší doby. Zároveň jako součást řešení klimatických problémů obhajoval obnovený rozvoj jaderné energetiky, která je podle něj spolehlivá a zároveň čistá. Česká republika je rovněž připravena v příštích čtyřech letech poskytnout až čtyři miliony dolarů (zhruba 90 milionů korun) do světového fondu na pomoc rozvojovým zemím v boji proti klimatické změně, uvedl Fiala.

Účastníky summitu premiér ubezpečil, že Česko podporuje cíle pařížské klimatické dohody i klimatické cíle EU, včetně cíle vybudovat uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050. Hájil přitom i využívání energie z jádra. „Ale chci zdůraznit, že úspěch v dosažení našich širších klimatických cílů je fundamentálně závislý na jaderné energii,“ dodal.

V Dubaji se rovněž na 50 ropných společností, které dohromady tvoří polovinu celosvětové produkce, zavázalo dosáhnout do roku 2030 téměř nulových emisí metanu. Přestanou také se spalováním nepotřebného plynu získaného při těžbě. K závazku se připojily velké národní ropné společnosti jako Saudi Aramco, Petrobras, Shell, TotalEnergies či BP.

Mezi řečníky na konferenci byli například americká viceprezidentka Kamala Harrisová, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či zakladatel Microsoftu Bill Gates (na snímku).