Potraviny podraží, přestože vláda v rámci konsolidačního balíčku snížila daň z přidané hodnoty. Doslova platí, že se tvůrce rozpočtu dobrovolně vzdal dvanácti miliard z příjmu DPH, a přesto lidé zaplatí za jídlo v obchodech víc. Marek Výborný, lidovecký ministr zemědělství, to oznámil po jednání s obchodními řetězci. Neopomněl dodat, že on sám s tím nic nemůže dělat, že má jenom možnost neformálního tlaku a že to bere jako neférové jednání, protože i zisk musí mít své meze.

Člověku se až chce vykřiknout „no to je výborný“. Je takřka nemožné představit si například francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či kanadského premiéra Justina Trudeaua, kterak na tiskové konferenci pokorně oznamují, že budou potraviny dražší, protože jim to obchody zkrátka řekly. Oba jmenovaní politici (a mnoho dalších) se letos rovněž angažovali v boji proti rostoucím cenám potravin a rozhodně neodcházeli s tím, že jsou naprosto bezmocní.

