Technologické novinky z oblasti automatizace a informatiky a inovativní postupy stále více pronikají i do tak specifické oblasti, jakou jsou průmyslové kapaliny. Právě inovace spolu s kvalitou a prozákaznickým přístupem jsou hlavními atributy úspěchu lídra v oblasti chladicích a mazacích kapalin pro obrábění – německé rodinné firmy Oemeta. Již více než 100 let tato společnost vyvíjí a dodává obráběcí kapaliny pro opracování kovů, skla a keramiky. Česká dceřiná společnost Oemeta CR, která letos oslavila deset let od svého založení, nabízí širokou škálu produktů a poskytuje tato řešení zákazníkům jak v Česku, tak i na Slovensku.

Oemeta není od svého založení klasickou „olejářskou“ firmou, tedy dodavatelem nejrůznějších olejů, chladiv a dalších produktů potřebných pro provoz strojů a přístrojů ve všech možných oblastech. Zaměřuje se na chlazení nástrojů a obrobků a vývoj obráběcích kapalin. Vyvinula a již mnoho let výrobcům dodává širokou škálu produktů, jako jsou chladicí kapaliny mísitelné s vodou, řezné a brusné oleje, dvousložkové chladicí kapaliny, oleje pro mikromazání (mazání minimálním množstvím produktu) či bezolejové chladicí kapaliny.

Průmyslové oleje ve firemním portfoliu doplňují další procesní pomocné látky, mezi které se řadí kontrolní aditiva a čističe. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám různých průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu a e‑mobility přes letecký průmysl, lékařskou techniku nebo sklářský průmysl až po výrobu elektroniky.

Úzké zaměření firmy by se mohlo jevit jako nevýhoda při snaze uspět v konkurenci na trhu. Nicméně díky specializaci a úzkému zaměření výzkumu a vývoje jen na tuto oblast se značka Oemeta stala jedničkou na evropském i celosvětovém trhu.

Systémové řešení šetří náklady

Multifunkční systém chladicí kapaliny Hycut kombinuje výhody maziv na olejové a vodní bázi. „Hycut je jedním z našich vlajkových produktů. Jde o unikátní systémové řešení, které máme jako jediní na trhu. Kapalina vznikla ve spolupráci s výrobcem prémiových automobilů a její zásadní předností je snižování spotřeby maziv, zlepšuje životnost nástrojů a kvalitu povrchu a snižuje dopad na životní prostředí,“ vysvětluje obchodní ředitel Oemeta CR Hynek Votava.

Hycut lze využít ve více výrobních procesech. Jednou jeho složkou je syntetický ester (biologicky odbouratelný materiál), druhou aditiva, která se mísí s vodou. Produkt může být využit jako hydraulický olej, který pohání stroje. Když se smísí s vodou, promění se v emulzi, kterou lze poté použít jako chladicí a mazací kapalinu při obrábění materiálů. Případně unikající hydraulický olej se tak může zužitkovat pro doplnění emulze. „Jde tedy o systémové řešení, které snižuje provozní náklady. Výborně se osvědčil u předních výrobců v automobilovém průmyslu jak v Německu a Rakousku, tak i u nás,“ dodává Votava.

Cloudový nástroj ohlídá kvalitu

„Snažíme se profilovat jako inovativní společnost, jíž jsme byli vlastně už na počátku, před více než 100 lety. Byli jsme jedna z prvních firem, které přišly s metodou výroby stabilní emulze. Celou tu dobu se snažíme být v něčem napřed. Alespoň o krok, nebo v našem případě alespoň o kapku,“ přibližuje s úsměvem Igor Viktorín, ředitel pobočky Oemeta CR pro Česko a Slovensko.

Tento postoj potvrzuje i využívání automatizace a digitalizace pro řízení a kontrolu chladicích maziv. Cloudový softwarový nástroj Logyc monitoruje kvalitu a výkon chladicích kapalin pro obrábění a dalších průmyslových kapalin. Produktová data a naměřené hodnoty kapalin přímo na místě měření Logyc porovná s limitními hodnotami, vyhodnotí a vydá v reálném čase doporučení pro optimální řízení kvality kapaliny. Díky tomu lze velmi rychle najít slabá místa a udělat nápravná opatření.

Optimální řešení závisí i na kvalitě vody

Při výběru správného složení chladicí kapaliny je nejprve třeba si ujasnit, jaký materiál se bude obrábět a jakou formou. Mezi obráběním oceli, nerezu či titanu, hliníkových slitin nebo skla, keramiky či plastu je velký rozdíl a záleží také na druhu obrábění – jestli se bude soustružit, brousit nebo třeba vrtat. Rozhoduje také, zda jde o jednotlivé stroje s oddělenými nádržemi, nebo o centrální systém s jednou nádrží osazenou filtrační jednotkou. Teprve pak je čas oslovit možné dodavatele.

Do výběru ideální kapaliny promlouvá také druh vody, kterou bude firma využívat. Je totiž rozdíl, pokud je k dispozici demineralizovaná voda, dešťovka, studniční, nebo kohoutková voda. S ohledem na chemické složení vody a plánované použití v obráběcích procesech pak dodavatel navrhne optimální produkt.

Pak by mělo následovat testování kapaliny na vybraném obráběcím stroji. Ten se musí nejprve důkladně vyčistit – chemicky i mechanicky – a propláchnout. Následně probíhá měření, odběr vzorků a kontrola správnosti zvoleného produktu po celou dobu testování. Teprve po úspěšném testování a schválení zákazníkem může být produkt nasazen do dalších strojů. Tento postup ve výsledku zvyšuje stabilitu systému a snižuje náklady.

Dalším důležitým krokem je průběžná kontrola a rozbory kapalin. S tím v případě Oemety pomáhá zmiňovaný systém Logyc. Poté nastupuje servis a péče o kapaliny. „Naší vysokou přidanou hodnotou je individuální a pravidelný kontakt s klientem, kontrola stavu jednotlivých kapalin a okamžité návrhy úprav parametrů emulze. Tím ovlivňujeme nákladovost celého procesu. Prodlužujeme životnost kapaliny a snižujeme tak náklady na její likvidaci a ekologickou zátěž,“ zdůrazňuje Igor Viktorín.

Správnou péčí o kapalinu a jejím pravidelným servisem se prodlužuje také životnost nástrojů, což je dalším krokem ke snížení výrobních nákladů. Při jejich optimalizaci tak hraje klíčovou roli nejen vstupní analýza, rozbor a volba vhodné emulze, ale také následná péče o ni a servis s tím související.

Ekologičtější výroba bez olejů

Odklon směrem od olejových produktů v obráběcích kapalinách je klíčovým krokem k ekologičtější výrobě. Nové složení obráběcích kapalin, které neobsahují olej, ale stále si zachovávají vysokou mazivost, přináší mnoho výhod. Tyto kapaliny snižují závislost na ropných produktech. Navíc zlepšují pracovní prostředí tím, že eliminují problémy spojené s výpary a dalšími škodlivými efekty olejových kapalin.

Druhým významným trendem jsou chladicí kapaliny, které se zaměřují na udržitelnost, a to včetně použití obnovitelných surovin a recyklace. Příkladem jsou produkty jako Hycut, které používají obnovitelné suroviny a umožňují recyklaci a regeneraci použitých kapalin. Tento přístup snižuje negativní dopad na životní prostředí a zároveň snižuje náklady spojené s výměnou dosluhující kapaliny.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Oemeta CR.