Pokud bychom chtěli lehce sklouznout do filozofické roviny, mohli bychom říci, že moderní centrální bankovnictví a měnová politika založená na cílování inflace nejsou tím nejoptimálnějším přístupem. Je totiž třeba si uvědomit, že dvouprocentní inflační cíl znamená, že se celková hladina spotřebitelských cen za každých přibližně 35 let zdvojnásobí. To podle mého názoru v žádném případě neodpovídá definici cenové stability. I přesto, že případné dosažení dvouprocentního inflačního cíle v průběhu několika málo let může určitou cenovou stabilitu připomínat.

