Na začátek je tu jeden příběh. Je neuvěřitelný, nicméně bohužel pravdivý. A více než sebelepší analýza ukazuje, nakolik je současný vysokoškolský zákon absurdní a nevyhovující potřebám zajištění kvalitní výuky a vědy, jakož i z hlediska transparentního přístupu k vědeckým titulům.

Ve vědecké radě jedné fakulty jedné nejmenované univerzity působí člověk, který začátkem 70. let, tedy těsně po srpnu 1968, odjel studovat do Moskvy, poté se vrátil a začal vyučovat na Ústavu marxismu-leninismu tehdejší UJEP v Brně. Ačkoliv jsou jeho vědecké výstupy za starého i nového režimu naprosto minimální, morální profil diskutabilní, znalost cizích jazyků s výjimkou ruštiny tristní, tento člověk může komplikovat služební postup a získání vědeckých titulů lidem, se kterými se nemůže z hlediska (nejenom) vědeckého přínosu poměřovat ani náhodou. A to kvůli současnému zákonu o vysokých školách.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč nemají v Česku ti, kdo financují vysoké školy, kontrolu nad jejich provozem?

Jak by se měl změnit zákon o vysokých školách?