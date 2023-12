Nadcházející summit EU by mohl být nejvýznamnějším v porovnání s ostatními v rámci nedávné historie celého uskupení. Klíčové je jeho načasování. Ukrajinská protiofenziva se zastavila. Poprvé od vypuknutí války se začíná objevovat pocit, že Rusko možná skutečně vítězí. Dlouho oceňované odhodlání Západu podporovat Ukrajinu slábne. Na západním Balkáně to vře. A prezidentské volby v USA, které se budou konat příští rok, nevěstí pro Evropu nic dobrého.

Vedoucí představitelé EU, kteří se koncem tohoto týdne sejdou v Bruselu, čelí tlaku, aby zahájili přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem a schválili balíček finanční pomoci Kyjevu ve výši 50 miliard eur. Bylo by dobré, aby závažnost těchto dvou rozhodnutí nepodceňovali. Musí vyslat Putinovi jasný signál, že jeho naděje na zvrácení průběhu války v jeho prospěch jsou velmi předčasné. Nesmí nechat nikoho na pochybách o evropském postoji vůči Ukrajině a o tom, že EU dostojí svému závazku přivést tuto zemi do evropského bloku. A v širším smyslu musí Evropanům přesvědčivě sdělit, proč je úsilí o integraci Ukrajiny a dalších zemí správnou investicí do budoucnosti EU.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Které státy unie jsou spíše pro vstup Ukrajiny do EU a které proti?

Proč je větší integrace Ukrajiny dobrou investicí pro EU?