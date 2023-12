Doba, kdy bylo Česko ve výstavbě dálnic pozadu, by měla skončit. Politici slibují dokončení základní dálniční sítě do deseti let, šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla tak od příštího roku čeká náročné období stavebního boomu. Ne všude ale jde vše podle plánů. Největší starosti teď generálnímu řediteli ŘSD dělá komplikovaná stavba středočeské části dálnice D3, obchvat Českých Budějovic, který se má zprovoznit na konci příštího roku, a také severní část pražského okruhu.

Pokrok v přípravě staveb v Česku je ovšem mimořádný. Nyní je rozestavěno přes 180 kilometrů dálnic, na začátku roku ještě další desítky přibydou. Příští rok hodlají silničáři otevřít 118 kilometrů nových dálničních tahů. „Je to obrovské číslo, staví se jako nikdy v historii. Vidíme na konec dostavby dalších dálničních tahů, ať je to dokončení D6, D7, D35, D48 nebo D11. Příprava staveb je tak rozjetá, že do pěti šesti let by měly být tyto tahy dokončené. To se před pár lety zdálo jako utopie,“ říká v úvodu rozhovoru šéf státní příspěvkové organizace.

