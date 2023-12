Tatjana má magisterský titul, na vysoké škole se specializovala na elektroniku a radiové systémy a jejich využití ve vesmírném programu. Její kariéra v posledních 17 letech však byla spojena hlavně se šperky. „Miluju zlato a kameny,“ říká žena, která pracovala jako manažerka a konzultantka klenotnictví v ukrajinském městě Dnipro.

Loni v únoru ale Rusko napadlo Ukrajinu a Tatjana během prvního měsíce války spolu s dcerou a vnučkami uprchla do Česka. „Po dvou měsících jsem se vrátila domů a za milovanou prací. Ale bylo pozdě. Všichni, kdo se nevrátili tehdy, kdy si to přál ředitel, dostali výpověď. Doma jsem zažila raketový útok, dva týdny jsem nespala a plakala. A pak jsem přijela zpátky do Česka,“ vzpomíná.

Co se dočtete dál Jak se měnila zaměstnanost ukrajinských uprchlíků od začátku války?

Kde pracovali uprchlíci před válkou a kde pracují teď?

Jak chce ministerstvo práce a sociálních věcí bojovat proti nelegální práci od začátku nového roku?

Kde ukrajinští uprchlíci bydlí a jak si za ubytování platí?

Kdo z uprchlíků mluví česky nejlépe a kolik z nich chce v Česku zůstat?