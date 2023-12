Přestože jsme v Evropě vidět hlavně díky dálnicím na Balkáně, jsme firma s desítky let starou tradicí stavby jaderných elektráren. To je vzkaz, který se snaží v těchto dnech a týdnech předat v Česku americký stavební gigant Bechtel, který spolu s Westinghousem vytvořil jednu ze tří nabídek na stavbu nového českého jaderného reaktoru v Dukovanech, o níž by měla příští rok rozhodnout vláda.

„Debatuje se sice hodně o číslech a detailech, ale tendr jde dobře,“ řekl v rozhovoru HN John Howanitz, jenž vede tu část Bechtelu, která staví jaderné reaktory. Ve společném projektu je, zjednodušeně řečeno, Westinghouse zodpovědný za konstrukci reaktoru a Bechtel za jeho stavbu. Howanitz nedávno navštívil Česko, aby spolu s kolegy jednali například i s potenciálními českými dodavateli pro stavbu.

Co se dočtete dál Jaká je zkušenost firmy Bechtel se stavbou jaderných elektráren

Proč si myslí, že AP1000 je nejlepší reaktor pro Česko

Jak chtějí Američané zapojit do stavby české firmy