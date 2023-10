Nabídku v tendru na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech podali všichni tři přihlášení zájemci – americký Westinghouse, korejská KHNP a francouzská EDF. Všichni tři podali nezávazné nabídky také na další tři reaktory. Energetická firma ČEZ je vyhodnotí a následně předá hodnotící zprávu ke schválení vládě. Detaily nabídek nezveřejnila. Není tedy jasné, kolik jednotlivé firmy nabízí a hlavně jaká bude cena za vyrobenou megawatthodinu.

„Jsme rádi, že se potvrdil silný zájem všech tří uchazečů o stavbu nového jaderného zdroje v České republice,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Nabídky předali zástupci firem během úterního dopoledne v pražské centrále ČEZ na elektronickém úložišti. Data na něm jsou podle firmy speciálně zašifrována a zabezpečena.

Vyhodnocení nabídek bude trvat několik měsíců. ČEZ bude hodnotit, jak jsou výhodné ekonomicky i technologicky. Model hodnocení je podle firmy nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Po schválení vybraného zájemce vládou by měly být během příštího roku uzavřeny smlouvy. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

ČEZ vedle bloku v Dukovanech dostal i nezávazné nabídky na druhý blok na stejném místě a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.