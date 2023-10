Americký uchazeč o jaderné zakázky v Česku Westinghouse potvrdil, že koncem října podá finální nabídku na stavbu pátého bloku v Dukovanech s opcí na další tři bloky. Rozptýlil tak pochybnosti posledních týdnů, že se soutěže nezúčastní, a Česko tak bude vybírat jen ze dvou uchazečů, francouzské EDF a jihokorejské KHNP. Šéf tuzemského zastoupení Petr Brzezina však neskrývá sebevědomí. Westinghouse je podle něj pro Česko „přirozenou volbou“.

Dlouho se spekulovalo, zda opravdu podáte nabídku na dostavbu jaderných bloků. Co bylo příčinou?

Nechtěli jsme průběh tendru komentovat, a protože ho ostatní uchazeči komentovali, tak možná vznikl dojem, že jsou v nějaké jiné pozici. Nabídku samozřejmě podáme. Jaderné reaktory stavíme 70 let, umíme je stavět, víme, co děláme, a oproti ostatním nenabízíme něco, co by existovalo jen na papíře. Pokud uspějeme a podepíšeme příští rok smlouvu na stavbu bloku, tak půjde o zasmluvněný reaktor číslo 16.

Proč 16?

