V posledním kvartálu roku 2023 jsme svědky nevídaného růstu amerických akciových indexů. Tento fenomén připomíná hollywoodský scénář, kde hlavní role hrají nižší inflace, mírné úrokové sazby a posilující důvěra investorů v sílu západních ekonomik. Vskutku, indexy zaznamenaly nejdelší růstovou sérii od roku 2017, a například S&P 500 a Nasdaq rostou už sedm týdnů v řadě.

A to i přes to, že ještě na začátku roku viděla většina analytiků pro letošek jen ty nejčernější scénáře. Při bližším pohledu se však zdá, že Wall Street byl se svými odhady mimo realitu: Podniky mají většinou zdravé rozvahy, jsou v dobré kondici, nezaměstnanost zůstává nízká a 82 procent společností z indexu S&P 500 vykázalo ve třetím čtvrtletí pozitivní překvapení v podobě zisku.

Spotřebitelé také nemají hluboko do kapsy – výletní lodě jsou vyprodané, restaurace jsou plné a nákupní horečka vyvrcholila v největší objem prodaného zboží během černého pátku v historii. Korunoval to nově holubičí postoj Fedu a neustále klesající inflace, které společně rozpoutaly nebývalou akciovou rally. Tento mix vyhnal akciové tituly do nebes a postaral se o to, že technické ukazatele takzvané překoupenosti bijí na poplach.

Jedním z těchto ukazatelů je index relativní síly (RSI). RSI měří rychlost a velikost nedávných cenových změn cenného papíru, nejčastěji za posledních 14 dní, aby vyhodnotil, zda je krátkodobě příliš vysoko, či nízko. Tento index se poprvé od postcovidového boomu dostal nad úroveň 80, přičemž hranice překoupenosti zpravidla začíná na úrovni 70. Nad touto úrovní se momentálně nachází téměř polovina společností z indexu S&P 500.

Medvědi by se však měli mít na pozoru, neboť překoupenost nemusí nutně znamenat následný pád (jak by se dalo čekat podle investorské teorie), ba naopak. Historicky, když se RSI pohybovalo nad touto úrovní pro tak velkou část akcií v indexu, následovala pozitivní výkonnost doprovázená krátkodobou rozkolísaností. Statistika ukazuje, že když se alespoň 30 procent společností z S&P 500 nacházelo v překoupené oblasti (za posledních 33 let se tak stalo 21krát), byla průměrná jednoměsíční výkonnost nižší přibližně o procento, ale průměrný zisk za 12 měsíců činil 12 procent. Ostatně, všichni si určitě dobře pamatují akciovou euforii z roku 2020, kdy se naposledy index relativní síly dostal nad hranici 80. Bylo tomu v září a index S&P 500 v následujících 12 měsících vzrostl skoro o 30 procent.