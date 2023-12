Na taneční parket nebo na drink do baru to Čechy táhne stále méně. Majitelé podniků spojených s nočním životem tak zažívají výraznou krizi, podstatně větší než jiní podnikatelé v gastronomii. Že lidí v takových místech ubývá, má hned několik důvodů.

„Seznamování lidí je v současnosti jiné. Dřív to byl bar, dnes jsou to sociální média či aplikace. Životní styl mladších lidí, kteří jsou tahouny večerního života, se mění, chybí silnější důvod jít do baru či do klubu,“ zmiňuje jednu z příčin restauratér a spolumajitel agentury BC21 Luboš Kastner.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak barům konkurují kavárny nebo sociální sítě.

O kolik se propadly tržby v nočních podnicích v porovnání s ostatním gastrem.

Jak se byznys barů a klubů v budoucnosti změní.

Jak propad barů ovlivnil Prahu, kde gastronomie dosud rostla.

Utrácí lidé v maloobchodě před Vánoci více než loni?